Reprodução/Instagram Danilo Gentili e Paula Lavigne

Danilo Gentili abriu o jogo e falou o que pensa a respeito de Paula Lavigne, que está no olho do furacão após enfrentar uma peleja na justiça com uma ex-governanta. Para o andreense, assim como "qualquer outra narcisista filhinha-de-papai do Leblon", a esposa do criador do tropicalismo não tem apreço algum pela coerência.

"Propaga a luta de classes, mas batalha contra isso quando é a sua funcionária exigindo os seus direitos. Canta 'é proibido proibir', mas comemorou quando fui condenado à prisão por fazer uma piada e rasgar uma censura", começou desabafando o comediante, para, logo em seguida, acrescentar que foi alvo de uma ação judicial em âmbito criminal por ressaltar que ela é a favor de repressões.





Reprodução/Instagram Danilo Gentili





Em outro parágrafo, arrematou: "Perdeu o processo. Hoje está sendo processada em R$ 2,6 milhões pela pessoa que 'mais admira na vida'". Para quem não matou a charada, ele estava se referindo a um dos episódios da série "Angélica: 50 & Tanto", da Rede Globo. Na ocasião, a apresentadora propôs que todas as convidadas do programa telefonassem para mulheres por quem têm consideração. Paula escolheu justamente ligar para Edna Santos.