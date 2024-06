Divulgação Thiago Aquino

Thiago Aquino pode se dar ao luxo de dizer que está vivendo um momento ímpar na carreira. O rapaz de 29 anos, que soma mais de 1 bilhão de streams nas plataformas, segue liderando as admissões artísticas para os eventos que se estendem por todo o mês de junho na Bahia. O levantamento foi feito pela agência Sertão, baseado em dados de 217 localidades e obtido por meio do site "Painel Junino", de incentivo à transparência pública.

Só para se ter uma ideia do poder: nos últimos dois anos de festas pós-pandemia, as quatro atrações mais solicitadas do estado foram de nomes em ascensão no segmento musical. A listagem é liderada por Thiago, com 39 shows, seguido por Tayrone, com 30, e Nadson, com 29. Top Dez, também do gênero, realizou 26 apresentações, ocupando a quarta colocação. O forró começa a "despontar" a partir da quinta posição, com Tarcísio do Acordeon, que subiu ao palco em 24 ocasiões e, logo após, Mastruz com Leite, com 23 exibições.





















Reprodução/Instagram Thiago Aquino

Segundo Leo Dias, Aquino, dono dos hits "Não Sou Ex de Ninguém", "Flagrante" e do recém-lançado álbum "Só Pedrada", vem sendo mais reconhecido pelo Brasil a cada dia. O menino de Feira de Santana, que já foi entregador de caixa de verduras em feiras, ganhando apenas dez reais por semana, conseguiu materializar o desejo de ser um cantor profissional e hoje leva multidões por onde passa.