Divulgação Artista brinda nova primavera no próximo dia 30 de maio





O cantor Thiago Aquino tem dois motivos para comemorar neste mês de maio. Um dos nomes de destaque do arrocha nacional celebra o aniversário de 29 anos no dia 30 de maio, data em que gravará seu novo DVD “Intimidade”, em Salvador. O novo projeto contará com as participações especiais de Mano Walter, Rafaela Santos, Zé Felipe, Jonas Esticado e Tayrone.

O palco será feito especialmente para o audiovisual, apresentando novidades também na gravação. Com sucessos como “Erro Que dá Certo”, “Cuidado”, e “Olho Encharcado”, o artista promete agitar o público na gravação de seu novo projeto com muita música animada.

Em crescimento por todo país, Thiago teve seu primeiro contato na música aos 13 anos e aos 14, começou a se dedicar à carreira aprendendo diversos instrumentos. Em 2020, o sonho alcançou um novo nível de realidade com a consagração do projeto “Só Pedrada” que alcançou todo o país. Desde então, o artista tem apresentado uma série de novidades ao público, com uma combinação de paixão, talento e um repertório impecável.

Neste ano, o cantor atingiu mais um recorde, a incrível marca de um bilhão de plays nas plataformas digitais. Ao total são 1 bilhão de streams no Youtube, 201 milhões no Spotify, 165 milhões no Sua Música, entre outros aplicativos de música.

Todos estes feitos tornam Thiago Aquino um dos principais nomes do arrocha na atualidade, e além do recorde de plays, o artista conta quase 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, e 410 mil inscritos em seu canal no Youtube.