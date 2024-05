Divulgação Cantor teve reconhecimento nacional em 2020 com sucesso da faixa "Só Pedrada"





O cantor Thiago Aquino recebeu nesta semana a placa de reconhecimento e comemoração por alcançar 1 bilhão de execuções nas plataformas digitais de todo país.

“Este marco representa não apenas um número impressionante, mas também um profundo carinho e apoio que tenho recebido ao longo da minha jornada musical”, conta Thiago.

No próximo dia 30 de maio, Thiago grava seu novo DVD “Intimidade”, em Salvador, e conta com convidados especiais, como Mano Walter, Rafaela Santos, Zé Felipe, Jonas Esticado e Tayrone. A produção audiovisual apresenta novidades, com o palco sendo feito exclusivamente para a gravação do novo projeto.



O cantor atingiu em 2020, o sucesso nacional com a consagração do projeto “Só Pedrada”. Posteriormente, Thiago une a paixão pela música, o talento e um repertório impecável para sempre surpreender o público.