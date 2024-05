Rafinha Bastos critica a falta de reconhecimento do stand-up no Brasil Ele, que é hoje considerado um dos principais humoristas do país, usou o seu perfil na rede social de Elon Musk para fazer uma publicação em tom de desabafo

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Rafinha Bastos critica a falta de reconhecimento do stand-up no Brasil