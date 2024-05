Reprodução/Instagram Daniel Nascimento e Solange Gomes

Não convide para o mesmo evento Daniel Nascimento, do jornal "O Dia", e a modelo Solange Gomes, uma das musas da famosa "Banheira do Gugu", de Gugu Liberato. Os dois andam se estranhando nas mídias sociais desde a publicação de uma nota no veículo carioca, que diz: "Devendo R$ 18 mil, Solange Gomes tem contas penhoradas, e só são encontrados R$ 500".

Ela, que está no elenco do programa "Acerte ou Caia", com Tom Cavalcante, que estreia em agosto, na Record TV, veio a público frisar (reforçando, inclusive, esse seu posicionamento durante participação em "videocasts") que a notícia de que está em débito com a escola da filha não é exclusiva, já que a jornalista Fábia Oliveira a anunciou em sua coluna, em 2021.

Nascimento, por sua vez, não se deu por vencido. Disse com todas as letras que conseguiu informações extras a respeito do caso e "ressuscitou" a ex-integrante do dominical do SBT. "Quanto tempo tem, dona Solange Gomes, que a senhora não sai no 'O Globo'?", questionou Daniel em entrevista à Deborah Albuquerque, do "Link Podcast", da Record Entretenimento.