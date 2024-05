Divulgação Patrícia Marx e Carlos Navas

No próximo sábado, dia 25, a partir das 19h, as belas vozes de Patrícia Marx e Carlos Navas voltam a se encontrar, mas não ainda para cantar. Amigos há mais de três décadas, os dois serão os convidados especiais da live "A Psicanálise Diante da Catástrofe do Rio Grande do Sul", que será transmitida por meio do perfil do Instagram "Congresso de Psicanálise".

A psicanalista e psicóloga Araceli Albino (presidente do Sinpesp) comandará uma conversa sobre os efeitos deste evento climático que tem trazido graves danos ao bem-estar psíquico e mental da população do estado, ampliando o debate sobre luto, perdas e a necessidade de um atendimento adequado aos que estão em grande sofrimento emocional.

Vale realçar que Carlos está concluindo sua formação em psicanálise e Patrícia Marx iniciou a faculdade de psicologia. "O ofício do artista e do terapeuta está relacionado. Escuta isenta, amparo, ressignificação da dor. A arte é a mais bonita das sublimações. Alivia e transforma", destacou Navas durante rápido contato com o iG Gente.