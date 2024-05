Reprodução/Instagram Oscar Filho

O humorista e apresentador Oscar Filho também sentiu o falecimento de Antero Greco, que partiu aos 69 anos, nesta quinta (16), na capital paulista. Em 2022, o jornalista esportivo da ESPN havia sido diagnosticado com um tumor no cérebro. No dia 12 de maio, o profissional foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.





Reprodução/Instagram Antero Greco





"O Antero Greco e o Amigão [Paulo Soares] foram sócios do 'CQC'. Eu simplesmente adorava ver os caras aparecendo no 'Top Five' [quadro com as cinco pérolas da TV brasileira ao longo da semana] e logo em seguida poder comentar, na bancada, os ataques de risos que tinham! Eu nem sabia da importância do programa para eles até ver essa gravação. Me deixou feliz! Valeu por todas as risadas perto da meia noite, Antero! Obrigado por todas elas!", escreveu o multifacetado artista, visivelmente emocionado, por meio do X/Twitter.

O Antero Greco e o Amigão foram sócios do CQC.



Eu simplesmente adorava ver os caras aparecendo no TOP 5, e logo em seguida poder comentar na bancada do programa os ataques de risos que eles tinham!



Eu nem sabia da importância que o CQC tinha pra eles até ver esse vídeo, me… pic.twitter.com/241gyGOeMg — Oscar Filho (@OscarFilho) May 16, 2024