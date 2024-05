Divulgação Mary Silvestre

Ex-coleguinha do extinto programa "Caldeirão do Huck", da TV Globo, Mary Silvestre brindou nesta quinta-feira (16), a chegada de mais uma primavera. "Hoje, ao olhar para trás, vejo uma jornada cheia de altos e baixos, coisas que acontecem nos bastidores de momentos de puro glamour e de desafios pessoais", começou dizendo ao iG Gente.

Na sequência, a araraquarense, que tem investido na área musical, falou sobre maternidade: "Ser mãe modificou a minha vida de maneiras que nunca imaginei e me ensinou a equilibrar o amor incondicional pela família com a paixão pela carreira. Cada dia é uma corrida contra o tempo para tentar realizar todos os meus sonhos".





Divulgação Mary Silvestre





Por fim, a ex-assistente de palco de Luciano Huck demonstrou gratidão por sua trajetória até aqui. "Agradeço muito a Deus por cada passo e por todas as bênçãos que recebi. Comemoro não apenas os sucessos, mas também as lições aprendidas ao longo do caminho. Hoje, sou grata pelo passado, animada pelo presente e ansiosa pelo futuro!", declarou.