Narjara Turetta abre o jogo e explica o motivo de não ter tido filhos A artista, que está em cartaz com a peça "As Loucas de Copacabana, no Teatro Dulcina, no centro do Rio, aproveitou a semana do "Dia das Mães" para mandar a real

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Narjara Turetta abre o jogo e explica o motivo de não ter tido filhos