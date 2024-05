Reprodução/Instagram Danilo Gentili e Janja Silva

Parece que Danilo Gentili não viu com bons olhos a foto que a primeira-dama do Brasil Janja Lula da Silva divulgou em suas redes sociais nesta quarta, dia 15. Na imagem, a paranaense aparece posando ao lado de várias cestas básicas em uma aeronave da FAB.

"Hoje, a maioria dos passageiros do avião presidencial tinha um só nome: solidariedade. A Força Aérea Brasileira já transportou 900 toneladas de alimentos para o Rio Grande do Sul. Umas das maiores operações humanitárias do mundo", escreveu a socióloga.





Reprodução/Twitter Janja Silva no avião da Força Aérea Brasileira





Além de compartilhar o material, o comediante e apresentador do programa "The Noite", do SBT, legendou: "A Janja realmente se preocupa com os seus semelhantes. Primeiro, estava histérica com o cavalo [Caramelo] em cima do telhado e agora se certifica pessoalmente de que os cintos estão afivelados para proteger aquilo que só serve para ser comida".

Não demorou muito para os internautas começarem a interagir. O primeiro postou: "Ela está sorrindo. Deus, que povo é esse?". O segundo emendou: "Eu achei que era photoshop, mas é real". Já o terceiro saiu em defesa dela e perguntou: "Você fez o que para ajudar o povo de lá, Danilo?".



