Divulgação/RBTV Celeste Zeminian

A cantora e apresentadora Celeste Zeminian, que iniciou a carreira artística como bailarina e telemoça de Silvio Santos, foi uma das integrantes do grupo infantil Super Feliz (os músicos estouraram em 1991 com "Carro-Céu", tema de abertura de "Carrossel", quem se lembra?), e fez bastante sucesso como merchandete, agora tem uma atração televisiva para chamar de sua.





Trata-se do "Mulher 360°", que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 13h30, pela Rede Brasil de Televisão. "Nele há quadros que impulsionam as telespectadoras a serem as verdadeiras protagonistas de suas narrativas, já que elas podem aprender, fazer, comercializar e virar as donas dos próprios negócios. São pautas interativas e participativas", destacou Zeminian ao site, sem esconder o brilho no olhar.





Por falar na artista, ela esteve dias atrás participando do quadro Torta na Cara, do "Domingo Legal", de Celso Portiolli, no SBT. Vestiu a camisa do grupo amarelo, assim como Ciro Bottini e Taisa Pelosi (outros comunicadores bons de venda) e fez bonito na competição. "Mais que um jogo, um reencontro de amigos, cada um com suas incríveis histórias e grandes vitórias", legendou em uma publicação no Instagram.