Divulgação Charles Hermann

Charles Hermann, que vestiu famosos como Deborah Secco, Juliana Paes, Neymar, Cristiana Oliveira, Dani Albuquerque e André Gonçalves (sim, ele foi o responsável por criar o look que o artista usou no "Baile da Vogue" deste ano) está prestes a completar bodas de prata com a sua relação com a indústria da moda.

Reprodução/Instagram André Gonçalves usou figurino de Charles Hermann no 'Baile da Vogue 2024'





O diretor criativo e sócio da Victoria Alta Costura contou ao iG Gente que se considera uma pessoa "super-realizada profissionalmente" e que se sente feliz ao ver o que conquistou ao longo de sua carreira: "Através do meu trabalho, consigo enxergar que posso infinitamente mais e que tudo é possível para quem sonha e vai atrás".





Divulgação Charles Hermann





Foi com ênfase nesse olhar clínico que, em outro momento do bate-papo, o baiano ressaltou que somos um povo inventivo e temos inúmeros designers talentosos de norte a sul do país. Contudo, sempre há um "mas": "Ainda há muita gente que cai no famoso erro de copiar o que já existe lá fora, esquecendo que podemos sair da mesmice e produzir peças originais".