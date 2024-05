Reprodução/Instagram Naíma, Thiago Arancam e Jarbas Homem de Mello

Em virtude do desastre ambiental que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, artistas de várias vertentes da música se reúnem para uma apresentação única com o propósito de auxiliar os afetados pelas chuvas e alagamentos no estado. Trata-se do "Show Solidário", que acontece nesta quarta-feira, dia 15, às 20h30, no palco do Teatro Gazeta (Avenida Paulista, nº 900), em São Paulo.

Nomes como Thiago Arancam, Jarbas Homem de Mello, Fafy Siqueira, Nando Pradho, Felipe Assis Brasil, Delphis Fonseca, Fabio Yoshihara, Joice Terra, Paula Capovilla, Fernando Zuben e Miguel Briamonte já confirmaram presença. Uma das surpresas, no entanto, é Naíma, que havia anunciado uma pausa na carreira em 2019, após o lançamento de seu primeiro álbum autoral, "Poesia Insana".





Ao postar o flyer em suas redes sociais, a gaúcha, que estrelou diversos musicais e foi uma das integrantes do quadro Iluminados, do programa "Domingão do Faustão", da Rede Globo, legendou: "Venha participar e contribuir para amenizar as dores dessa tragédia". O ingresso tem preço fixo de R$ 10, com a entrega de itens, como água, alimento não perecível, roupa, material de limpeza, brinquedo ou cobertor.