Luiza Brunet se enfurece ao falar de homem flagrado abusando da filha O episódio ocorreu no dia 25 de abril, na casa onde o sujeito morava com a menina, com sua companheira e com a enteada, que registrou o crime em vídeo

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Luiza Brunet se enfurece ao falar de homem flagrado abusando da filha