BBB: Luiza Brunet não 'passa pano' após Yasmin ser acusada de racismo

Luiza Brunet não 'passa pano' após Yasmin ser acusada de racismo

A veterana Luiza Brunet se pronunciou na última sexta-feira (26) após a filha Yasmin Brunet ser acusada de racismo por telespectadores do "BBB 24". Em nota, a ex-modelo não amenizou as atitudes da herdeira e refletiu sobre o papel das mulheres brancas no combate ao preconceito racial.

A modelo Yasmin Brunet e a cantora Wanessa Camargo viraram pauta entre os telespectadores do programa da Globo após a dupla se posicionar contra o participante negro Davi. Nas redes, internautas discutem se o comportamento das famosas é caso de racismo contra o motorista de aplicativo.

Através do Instagram, a empresária e ativista Luiza Brunet publicou uma nota de repúdio contra o racismo, citando o papel de mulheres brancas para o combate ao preconceito.

Nas redes, a atitude foi bem avaliada pelos internautas, principalmente, por Luiza não amenizar as atitudes da filha. No texto, a veterana fala que a "reparação deve sim ser acompanhada da repreensão diária".

Luiza Brunet basicamente mandando um:

"eu ensinei, se ela não aprendeu problema é dela" #BBB24 — Leandro Moraes 🐼 (@EuLeandroMoraes) January 27, 2024





Bato palma de pé para Luiza Brunet é assim q educada um filho não é passando a mão na cabeça sobre um erro dele #BBB24 https://t.co/8mqLK0smG8 — Maria Júlia (@MariaJl83609468) January 27, 2024





Leia a nota na íntegra:

"O repúdio ao racismo sempre fez parte da minha trajetória pessoal e profissional. Com a criação da minha filha isso não foi diferente. Um exercício que não se resume apenas a repreender a injúria racial, mas também de conscientização através da escuta. Ouvir a quem sofre diariamente desse mau e lutar para extingui-lo".

"Estou certa de que as mulheres brancas têm um papel firme para resolver essa questão, afinal a reparação deve sim ser acompanhada da repreensão diária. O

aprendizado contra essa grande injustiça da humanidade é permanente".