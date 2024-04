Reprodução/Instagram Gloria Groove

Não é só a atriz e cantora Larissa Manoela que está uma arara com as visões distorcidas de certos profissionais da imprensa, não. Gloria Groove também! A drag queen paulistana, dona dos sucessos "Dona", "A Queda" e "Vermelho", recorreu ao X (antigo Twitter) para desabafar e ainda colocar os "pingos nos is".

"Eu estou passada (não deveria estar, né?) que apenas fiz um tweet dizendo quanto a minha ausência (que já está chegando ao fim!) me deixou bem, leve, feliz, com um 'novo gás' para retornar aos palcos, e a interpretação de texto de alguns veículos foi: 'Gloria anuncia pausa por conta de depressão'. WTF? Mídia brasileira, por que tão clickbaiteira?", postou a rapper.





Gloria, que tem uma agenda intensa de compromissos e shows, tirou férias para recarregar as energias e voltar aos holofotes da maneira que os fãs daqui e os de fora aguardam. Para quem não está sabendo, ela anunciou que fará uma nova turnê internacional, passando por alguns países da Europa. A série de performances terá início no dia 28 de junho, na Irlanda, e seguirá até 12 de julho, em Portugal.

