Nesta quinta-feira (8), a cantora e drag queen Gloria Groove publicou na conta oficial do Youtube o clipe da canção "Modo Xuxa", faixa que tem referências à Xuxa Meneghel e está presente no segundo álbum de estúdio da artista, o Futuro Fluxo.





Em uma postagem do Instagram, ela anunciou a estreia do projeto. "Clipe de MODO XUXA já disponível no YouTube", disse. Os fãs se surpreenderam com o vídeo, que conta com a presença da apresentadora no papel de vilã.









"Era minha música preferida [do álbum] agora com esse clipe ahhhh', comentou uma fã. "Que linda homenagem para nossa rainha [Xuxa] ela merece todas as homenagens do mundo", disse uma segunda.





Outros famosos também parabenizaram a colaboração, como a filha da apresentadora, Sasha Meneghel. "Eu to imPAQUITAda", comentou ao fazer uma alusão ao termo paquita, que ficou conhecido como as assistentes de palco do programa que Xuxa apresentava.









