Felipe Neto repercute no X caso de mulher que foi com cadáver ao banco Durante a interação com os usuários, o famoso leu frases como "com certeza, imaginou que conseguiria com uma impressão digital" e "deve ter falecido no caminho"

