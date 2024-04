Angelo Marcos Tiago Mendes

Basta dar uma passeada pelas redes de Tiago Mendes, o TM, para perceber a alegria que o artista está sentindo com a aceitação de seu hit e por já ter alcançado quase 200 mil views no videoclipe de "Não Me Satisfaz" (Larah Sales, Tiago Viana e William Sales) em seu canal no YouTube. A faixa não só tem sido bastante pedida nas rádios, como também tem atraído a atenção dos principais serviços de streaming. Um deles é o Spotify.





Sem esconder a empolgação com as atuais conquistas, o piauiense de 21 anos escreveu em uma de suas publicações no Insta: "Muito obrigado por cada play, curtida, compartilhamento e 'segundinho' que vocês dedicaram ao meu clipe. Estou feliz demais". Em outra, completou: "Bora, gente. Corre lá na sua plataforma favorita para escutar o meu novo álbum. São quinze músicas inéditas na pegada do TM".





Reprodução/Instagram Stefhania Fernandes recebe Tiago Mendes e músico no matinal 'Bom Demais', da TV Antena 10





Vale ressaltar que o cantor de forró está fazendo uma verdadeira 'peregrinação' por estúdios e emissoras para cumprir a agenda de divulgação. Dias atrás, ele contou todas as novidades da trajetória no palco do "Bom Demais", de Stefhania Fernandes, da TV Antena 10, afiliada da RecordTV no Piauí. Depois, marcou presença nos programas "Jornal do Meio-Dia" e "Cultura CN", ambos da Rádio Clube News FM 90.9, em Teresina. Foi um sucesso só!