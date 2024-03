Angelo Marcos Tiago Mendes

Parafraseando Elis Regina, que, em 1976, cantou "ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais", Tiago Mendes não tinha como "fugir" da música. Ainda na infância, o artista piauiense de 20 anos vivia cercado por sons diversos, pois seu pai e sua mãe eram cantores. No entanto, após alguns anos, fisgado pelo trabalho em cima dos palcos, ele está prestes a apresentar o seu primeiro álbum com "15 canções inéditas". Uma delas é "Não Me Satisfaz", composta por Larah Sales, Tiago Viana e William Sales, que estará disponível nos principais serviços de streaming de áudio no próximo dia 15.







Sem esconder a emoção, Tiago, que, no final de 2023, fechou uma parceria com a produtora AL Music, de Teresina, mencionou que a expectativa para o nascimento do projeto é enorme. "Este momento não representa 'somente' a divulgação de um disco, mas também a conexão íntima com o meu público. Estar ciente do trajeto que essas faixas percorrerão adiciona uma dimensão única à minha bagagem como cantor. Que cada nota ressoe com energia e paixão e crie uma sinfonia, ecoando na memória daqueles que a ouvirem!", disse o rapaz, citando os versos da letra que, cá entre nós, tem tudo para se tornar um dos grandes hits de 2024.