Conhecida por ter estrelado diversos filmes de pornochanchada nas décadas de 70 e 80 e participado de algumas produções da Globo, como as novelas "Transas e Caretas" e "Barriga de Aluguel", Nicole Puzzi, que está com 65 anos, deu uma "enquadrada" no jornalista José Simão, ou Zé Simão, como também é conhecido, por meio da rede do passarinho.

O texto começa sem rodeios. "Você foi f*da na minha vida. Há anos, publicou que eu era prostituta. Espero que a velhice tenha te deixado mais humano. Na época, não pude me defender. Tentei, mas não tinha dinheiro para advogado. Hoje passou do prazo. Só queria que soubesse que sou feliz e nunca difamei ninguém", escreveu.





Em seguida, a atriz e apresentadora fez questão de esclarecer o motivo de seu desabafo, ressaltando que, para sua saúde mental, estava deletando mágoas passadas: "Sem ódio, nunca odiei ninguém, só estou 'desmagoando'. Não mereço ficar calada diante de gente que me julgava sem me conhecer. Eu me amo e estou colocando um ponto final na misoginia que sofri e na crueldade que praticaram contra mim". E vai além. Leia os posts na íntegra:

Olá @jose_simao , vc foi f..a na minha vida

Há anos, publicou q eu era prostituta

Espero q a velhice tenha te deixado + humano

Na época não pude me defender.

Tentei, mas não tinha dinheiro pra Advog

Hj, passou o prazo

Só queria q vc soubesse q sou feliz e nunca difamei ninguém❤️ — Nicole Puzzi (@euNicolePuzzi) June 20, 2023





Para minha saúde mental, estou deletando mágoas passadas

Sabe, sem ódio, nunca odiei ninguém

Só estou "desmagoando"

Não mereço ficar calada diante de gte q me julgava sem conhecer

Eu me amo e estou colocando ponto final na misoginia q sofri, na crueldade que praticaram contra mim — Nicole Puzzi (@euNicolePuzzi) June 20, 2023