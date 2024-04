Yuri Fulý alfineta ex de Buda: "Oportunista e necessitada de atenção" Camila Moura, que viralizou ao condenar os "flertes" do marido com Pitel na "casa mais vigiada do Brasil", caiu no conceito do ex-participante do "No Limite"

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Yuri Fulý alfineta ex de Buda: "Oportunista e necessitada de atenção"