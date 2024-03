Valéria Valenssa prestigia desfile de moda de Guilherme Tavares no Rio A primeira Globeleza da história, que reinou absoluta no cargo entre 1991 e 2004, não abriu mão de conferir os looks criados pelo amigo estilista petropolitano

