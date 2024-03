Reprodução/Instagram Adriane Galisteu e Xuxa Meneghel

"Ai, que preguiça, sério!" A mensagem "enigmática" que Adriane Galisteu publicou na tarde desta quinta-feira (7) no X, antigo Twitter, acompanhada de um emoji com o rosto confuso, deu margem a diversas interpretações. Contudo, a principal delas recaiu sobre Xuxa, a mãe de Sasha Meneghel.

Isso foi deduzido porque a ex-estrela do infantil "Xou da Xuxa" está "estampada" em quase todos os portais que cobrem o mundo dos famosos e os bastidores da televisão. O motivo? O lançamento do audiovisual "Sullivan e Massadas: Retratos e Canções", do Globoplay. Em uma das cenas, ela aparece chorando ao relembrar a última conversa que teve com o piloto de Fórmula 1, antes do acidente que culminou em sua morte.





Apesar de não ter mencionado nomes, diversos seguidores pareceram "captar" o endereço de destino. "Deve ser essa história capenga da 'rainha dos baixinhos' querendo ser a eterna viúva do Ayrton Senna! Ridícula!", narrou uma. "Te entendo e concordo", emendou outra. Já a terceira, "rasgou o verbo": "Muita preguiça, a pessoa é excessivamente inconveniente. Te admiro demais, Galis".

Procurada pela coluna Marcelo Bandeira para comentar se as tais suposições dos usuários do microblog realmente faziam sentido, a comandante do reality "A Fazenda", da RecordTV, não respondeu até o fechamento do texto. O espaço, no entanto, segue aberto caso queira se manifestar.

Ai que preguiça, sério…🙄 — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) March 7, 2024