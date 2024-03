Tiberio Helio Cristian Ribeiro

"Estou completamente envolvido com a canção 'Tá Feito', dos autores Fátima Leão e Antonio Luiz. Cada verso ecoa com sinceridade e emoção." Essas foram as palavras escolhidas pelo cantor Cristian Ribeiro para tentar descrever a emoção e a expectativa para o lançamento do novo single, no dia 15 de março.

"Tá Feito" é o título da música e também o do projeto, que terá 36 faixas. Podemos dizer que ela será o "carro-chefe" da obra! Segundo o artista, um dos nomes fortes do forronejo, a letra captura de forma precisa a trajetória emocional de uma pessoa que "demorou" para convidar alguém especial para um jantar a dois. "Expressa a ansiedade, a esperança e a determinação necessárias para dar esse passo. É mais do que uma melodia apaixonante, é uma história de coragem e de amor", pontuou.





Por meio do Instagram, onde soma mais de 70 mil fãs, ele deu spoiler dos próximos passos: "Chegou o momento tão esperado, e meu coração está pulsando de alegria! Agradeço desde já por todo o apoio e o carinho que tenho recebido ao longo dessa caminhada. Vocês são a razão para que eu compartilhe a minha arte, e é com gratidão que aguardo para saber como esse trabalho tocará cada um que me segue aqui".