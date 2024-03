Reprodução/Instagram Angélica Ramos e Cézar Lima

"Uma vez sujo, sempre sujo! Praticando seu preconceito de m*rda, proliferando incitação ao ódio e ao cancelamento." Foi assim que a ex-auxiliar de enfermagem Angélica Ramos reagiu a um post de Cézar Lima, seu ex-colega de confinamento no programa de realidade de maior audiência do país.





É que, depois de rolar aquele barraco todo na "casa" entre Leidy Elin e Davi Brito, com direito a roupas atiradas na piscina, o vencedor da temporada 2015 do reality da TV Globo escreveu a seguinte mensagem no X/Twitter: "Derrubem o Instagram dela, porque não irão expulsá-la". Aí, a ex-sister não se calou e botou para quebrar no microblog de Elon Musk. Olha só:

Uma vez sujo sempre sujo! Praticando seu preconceito de merda, proliferando incitação ao ódio e ao cancelamento! 🤢🤢🤢🤢 pic.twitter.com/u8k0BYeSSm — Angelica Ramos ⚡ (@angelicaramos) March 12, 2024