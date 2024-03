Divulgação/RedeTV! Ivan Moré

A RedeTV! preparou um evento de lançamento do "Qualé, Moré?", novo projeto esportivo que será apresentado pelo jornalista Ivan Moré, a partir de segunda (11) às 11h50. A "celebração" ocorreu na sede da emissora, em Osasco, na Grande São Paulo, e contou com a presença de representantes da Betsul (patrocinadora master da atração), além de executivos do mercado publicitário, jornalistas e personalidades do esporte.

"Depois de 20 anos na TV, passei por momentos de questionamento, reflexão, dor, dúvida e reinvenção. Quando surgiu, no início do ano, a possibilidade de retomar o trabalho, pensei em algo que ouvia direto das pessoas: 'Pô, Ivan, por que você não volta? Sua linguagem era tão divertida, tão alegre'. Quando olho para trás, tenho um carinho enorme por tudo que foi construído. Sempre fui um cara verdadeiro, me emocionava com as matérias que iam para o ar", começou dizendo.





Divulgação/RedeTV! Ivan Moré e Marcos Assunção





Em seguida, emendou: "Gostaria que todos entendessem que o 'Qualé, Moré?' será feito com o coração. Obrigado por acreditarem nessa trajetória que compomos com verdade. Seremos felizes aqui, na RedeTV!, junto da Betsul. 'Estou honrado e feliz'. Também terei o prazer de ter ao meu lado 'um dos caras que mais admiro' como jogador, Marcos Assunção, fazendo algo leve, descontraído e criativo!".

Com o craque e, agora, companheiro de palco, Moré comandará um formato diferenciado do que tem por aí. Juntos, os dois vão analisar 'os lances da rodada, as polêmicas e as jogadas mais marcantes', trazendo análises, dicas de apostas, histórias não evidenciadas, bastidores que o torcedor sequer imaginava e reportagens que prometem mexer com o telespectador.