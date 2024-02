Reprodução/Instagram Ivan Moré





O apresentador Ivan Moré encerrou o período longe da TV. Nesta terça-feira (27), o ex-Globo foi anunciado pela RedeTV! após um hiato de quatro anos na televisão. Ele vai comandar um programa diário esportivo na tela da emissora, a partir do dia 11 de março, o “Qualé, Moré?”.

Moré deixou a Globo em 2019, quando recebeu uma ligação avisando que não seria mais apresentador do Globo Esporte e estaria sendo remanejado para a equipe de reportagem.

"Quando me tiraram do Globo Esporte e falaram que ia voltar para a reportagem, eu optei por sair porque não estavam fazendo uma coisa legal. Saí antes de me desidratarem. Saí chateado", disse, na época.

A nova atração da RedeTV! será exibida de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 11h50.





“Estou muito feliz e realizado com essa volta à TV, porque é como eu imaginava, em uma TV super aberta à criação de novidades, de novos conceitos, justamente o que queremos promover com o programa. O ‘Qualé, Moré?’ vai chegar com uma pegada muito leve, para mostrar tudo aquilo que o esporte hoje em dia não está revelando: um pouco dos bastidores da bola, uma análise mais criativa do que acontece hoje em tudo que orbita o esporte, não só o futebol, mas o esporte como um todo”, declara Ivan Moré.





A estreia do “Qualé, Moré?” marca uma nova etapa na trajetória do jornalista. Ivan iniciou a carreira como radialista no interior de São Paulo, ainda adolescente. Em 1999, ingressou no grupo O Globo, onde permaneceu por duas décadas.

Durante esse período, esteve à frente de programas como o ‘Esporte Espetacular’ e ‘Globo Esporte’, participou da cobertura de quatro Copas do Mundo e três Olimpíadas, doze grandes prêmios de Fórmula 1 e Mundiais de Basquete, além de ter encabeçado quadros que foram destaque na TV, como ‘Carona com Ivan’. Antes de fechar com a RedeTV!, Ivan Moré negociou com o SBT.