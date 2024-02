Marcelo Medici volta com "Cada Um Com Seus Pobrema" em São Paulo; veja Uma dose de saudade e a vontade de agradar aos fãs fizeram com que ele decidisse criar uma nova montagem da peça nos moldes da primeira, encenada em 2004

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Marcelo Medici volta com "Cada Um Com Seus Pobrema" em São Paulo; veja