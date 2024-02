Nando Machado Amaury Lorenzo

Destaque como Ramiro em "Terra e Paixão", da Rede Globo, Amaury Lorenzo está prestes a colocar o pé na estrada por conta das apresentações do monólogo "A Luta", com roteiro de Ivan Jaf e direção de Rose Abdallah. As próximas paradas do "ex-capanga" do vilão Antônio La Selva, de Tony Ramos, serão em Bragança Paulista (1/3), São Bernardo do Campo (2/3), Guarulhos (3/3), Osasco (9/3) e São Caetano do Sul (10/3). Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos em www.bilheteriaexpress.com.br, a partir de R$ 50.





Baseado na terceira parte do livro "Os Sertões", de Euclides da Cunha (1866–1909), o projeto transforma o ator mineiro em um rapsodo que narra, em uma longa prosa épica, as batalhas ocorridas em Canudos, em 1896, entre os homens e as mulheres "coordenados" por Antônio Conselheiro e pelas forças militares da República, recém-proclamada no Brasil (1889). "É um espetáculo emocionante, inesquecível!", diz um dos trechos do post que ele compartilhou no Instagram.