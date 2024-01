Reprodução Amaury Lorenzo





O ator Amaury Lorenzo, um dos destaques da novela "Terra e Paixão", da Globo, mostrou uma situação constrangedora no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (12).



Segundo Amaury, ele ficou preso no aeroporto e não conseguiu embarcar. "Estou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar. Estou preso, sem conseguir embarcar, por desconfiança de que eu estou levando alguma coisa. Deve ser o meu cabelo, minha pele", desabafou.

No vídeo, uma voz ordena que Amaury pare a gravação. "Querido, não pode gravar aqui, não", disse a voz.

O ator não deu mais detalhes após o fim do vídeo. "A gente conversa depois", se despediu Amaury.