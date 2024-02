Reprodução/Internet Youtuber brasileiro está prestes a revelar novo nome após mudar de gênero?

No dia 8 de fevereiro, a coluna Marcelo Bandeira, hospedada no site iG Gente, publicou que um descolado influenciador digital (sim, ele é queridinho de celebs de todos os escalões e já comandou quadros em programas das principais emissoras de televisão), teria viajado até a Tailândia para se submeter a uma redesignação sexual, a CRS.

Conforme as normas do "protocolo", entramos em contato para confirmar a veracidade dos dados, mas não tivemos retorno. Vale ressaltar que observamos o curioso fato de o artista ter trocado a imagem do seu perfil no Instagram para a de um desenho animado e ocultado as 730 publicações da sua linha do tempo. Não sobrou uma para contar história!





Pelo sim ou pelo não, uma coisa é certa: nesta sexta (16), chegou ao nosso conhecimento a notícia de que o "tal famoso" estaria apenas esperando o carnaval passar para assumir a sua "recém-adquirida" identidade como Mia, assim como a atriz norte-americana Mia Farrow!

Mia tem suas raízes no hebraico e no latim. Na língua hebraica, surge como uma variante de Miriam, com o significado de "rebelde" ou "obstinada". Por sua vez, no latim, representa uma forma abreviada de Maria, cuja definição remete a "senhora soberana" ou "a pura". Gostou?