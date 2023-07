Reprodução/Instagram "Sabia que ela seria uma ótima mãe", disse a atriz em publicação





A atriz Mia Farrow resgatou um foto antiga de Madonna com o filho Ronan no colo, nesta segunda-feira, (31). Ela lembrou o quão atenciosa a cantora era com o menino durante as gravações de "Neblina e Sombras".

A artista contou que levava o filho para as gravações do filme e que ele adorova ficar com Madonna. No registro, o menino estava no colo da cantora no camarim e foi neste momento que Mia percebeu que ela seria uma ótima mãe.

"Eu soube que Madonna seria uma boa mãe. Lá atrás, quando estávamos filmando Neblina e Sombras juntas, eu levava Ronan para trabalhar comigo todos os dias. Aqui, ele está no colo dela. Ela o amava.", escreveu a artista.

Além disso, a atriz disse que depois das filmagens a cantora levou uma cópia do livro "O Pequeno Prínicipe" com uma mensagem carinhosa. Nos comentários, fãs elogiaram a artista.

"Ótima foto. Amo este filme, brilhante elenco e atmosfera.", disse um seguidor, "Que memória linda!", falou outro.

Madonna é mãe de 7 filhos, Lourdes Maria, David Banda, Rocco Ritchie, Mercy James, Stella e Estere. Recentemente, a família se reuniu após a cantora ficar internada em estado de saúde grave por alguns dias.