Reprodução/Instagram Wanessa Camargo e Davi Brito

O clima nada amistoso entre Wanessa Camargo e Davi Brito, na vigésima quarta temporada do "Big Brother Brasil", serviu de motivação para o humorista e criador de conteúdo Guto TV "ousar" na internet. Inspirado pelos versos de "O Amor Não Deixa", que alçou a filha de Zezé Di Camargo ao estrelato no começo dos anos 2000, o artista carioca deu uma nova versão ao hit radiofônico.

Com direito a dublagem e imagens descontraídas do brother baiano, ele "cantarolou" a letra assim: "O que fazer?/O que comer?/Não sei cozinhar/Não sei limpar/Que situação!/Quero causar!/Também protagonizar/Agradar meus fãs/Viralizar/Ganhar três 'milhão'/Mas o Davi não deixa/Socorrinho, entrei no 'BBB'/Achei que ia lacrar no rolê/E ser craque no jogo/Mas o Davi não deixa/Deu gatilho!/Ai, que emoção!/E até Yasmin Brunet me deu razão/Não sei viver aqui/Porque o Davi não deixa!".





Reprodução/Instagram Guto TV, Wanessa Camargo e Davi Brito





Entre as mensagens que deixaram na publicação, há frases como: "Genial! Não me canso de dizer 'sou fã'", "Você sabe que a Wanessa te adora, né, Guto? Sorte que ela tem bom humor e não leva para o lado pessoal"; e até uma que expressava: "Por isso que o 'tamanco' da Sandy vendia mais", numa clara referência à suposta rivalidade inventada no passado, e que ambas juraram nunca ter acontecido. Olha só: