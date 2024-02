Reprodução/Globo Wanessa Camargo dá palpite sobre final do BBB 24: 'Davi, Cunhã e Bia'





Na tarde desta quarta-feira de cinzas (14), durante uma conversa com Rodriguinho, Leidy Elin e Yasmin, Wanessa Camargo dividiu sua percepção sobre o jogo com os brothers. A cantora disse que Davi, Isabelle e Beatriz devem chegar à final do programa e serem os próximos campeões do BBB. ‘Pra gente já tá muito definido. A final pra mim vai ser hoje: Davi, Cunhã [Isabelle] e Bia. Pra mim são os campeões’, concluiu.

Wanessa acredita que a final será Davi, Isabelle e Beatriz. #BBB24 pic.twitter.com/KGrl4n00rz — Dantas (@Dantinhas) February 14, 2024

No bate-papo, Leidy acrescentou que já havia avisado antes sobre a perseguição com Davi: ‘Falei, gente, para todo mundo de ir pra cima dele’. Os participantes também comentaram sobre o posicionamento do baiano no Sincerão. ‘Se eu tivesse em casa eu ia falar c****, esse aí é firme no que ele fala’, disse Leidy. Rodriguinho pontuou que o brother é muito confiante dentro do jogo.







