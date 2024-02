Reprodução/Instagram Letícia Dornelles

Letícia Dornelles, que já escreveu para o humorístico "Show do Tom", de Tom Cavalcante, na Record, assinou "Amigas e Rivais", no SBT, e colaborou com Euclydes Marinho em "Andando nas Nuvens" e Manoel Carlos em "Por Amor", na Globo, usou as redes sociais para anunciar uma novidade: a sua entrada na carreira política.





Ao publicar uma foto ao lado de Valdemar Costa Neto, do Partido Liberal, a jornalista gaúcha confirmou: "Autora de TV e ex-dirigente da Fundação Casa Rui Barbosa, Letícia Dornelles, em reunião com o presidente do PL. Está decidido, ela é pré-candidata a vereadora por Resende, no Rio de Janeiro".

Reprodução/Instagram Letícia Dornelles e Valdemar Costa Neto, 'dono' do Partido Liberal





