Anderson Barbosa Flávia Cavalcante

Eleita a mais bonita do país em 1989, a ex-Miss Brasil, apresentadora e diretora executiva do "Miss Brasil Terra" Flávia Cavalcante ressaltou ao iG que já está trabalhando firme ao lado do empresário Marcelo Riformato (CEO da franquia em solo tupiniquim) no renomado concurso, que tem como conceito principal levantar a bandeira da "beleza com propósito".

A ideia da dupla é oportunizar um lindo momento para o público e, assim como nas edições anteriores, exibir a transmissão com exclusividade na TV aberta. Para quem não se lembra, a organização do espetáculo bateu o martelo com a RedeTV! em 2023.





Divulgação Morgana Carlos, a Miss Brasil Terra 2023, Marcelo Riformato e Flávia Cavalcante





Segundo ela, o evento acontecerá no dia 30 de agosto, no WTC Sheraton, em São Paulo, e as inscrições já estão abertas. Um dos principais requisitos do regulamento? Ter, no mínimo, de 18 a 28 anos, considerando esta última idade até dezembro deste ano.