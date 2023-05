J.Domingos e Paula Lopes Morgana Carlos





Morgana Carlos está sorrindo à toa! A cirurgiã-dentista de 27 anos, com especialização em ortodontia e harmonização orofacial, ganhou a nova edição do tradicional concurso de beleza, na noite desta segunda, dia 1° de maio, no palco do Teatro WTC, que faz parte do complexo World Trade Center, na zona sul da capital paulista. Além da vaga para defender o país no "Miss Terra" (ou Miss Earth, no original), ela também recebeu um prêmio de R$ 30 mil.

Em segundo e terceiro lugares ficaram, respectivamente, as misses Paraná, Jennifer Jaworski, 21, e Mato Grosso, Larissa Pissinatto, 24. As duas receberam cheques de R$ 20 mil e R$ 10 mil cada. Dentre os convidados que prestigiaram o evento, comandado por Flávia Cavalcante, Leila Schuster, Carol Portella, Layh Barrionuevo e Vanessa Rivelli, estavam nomes como o conde Chiquinho Scarpa, o jornalista Amaury Jr. e a atriz e Miss Brasil Universo 2007 Nathália Guimarães.

J.Domingos e Paula Lopes Morgana Carlos





Em meio às muitas atribuições como a nova detentora da coroa (um deles, aliás, foi sua ida ao Palácio dos Bandeirantes, na tarde desta quinta, dia 4, para visitar Tarcísio de Freitas, governador do estado de SP), Morgana, que revelou estar "imensamente feliz e honrada" e grata "aos meus familiares, amigos e fãs, por todo apoio e confiança recebidos, e a Deus, por fazer cumprir o seu propósito em minha vida", achou uma brecha na agenda e conversou com exclusividade com o site iG Gente. Confira os melhores momentos na íntegra!





J.Domingos e Paula Lopes Morgana Carlos





1. Quando começou a modelar e entrou para o mundo miss?

Foi em 2016, época em que fui descoberta por um missólogo na faculdade, o mesmo que me chamou para concorrer ao miss municipal. Desde esse dia em diante, me apaixonei ainda mais pelo segmento.

2. De que forma concilia a carreira artística com a odontológica?

Não é uma tarefa fácil, mas, quando se ama o que se faz, tudo se encaixa. Sou organizada com meus compromissos, então consigo dividir bem os meus horários entre as duas profissões. Costumo deixar minha agenda predefinida para o mês que vai iniciar.

Reprodução/Instagram Morgana Carlos





3. Quais são seus planos agora com o título? Pretende se mudar para São Paulo?

Sim. A ideia é aproveitar e viver intensamente este período. Na capital paulista, vou conseguir fazer uma melhor preparação para, de fato, conquistar o "Miss Earth" para o Brasil.

4. Está ansiosa para embarcar para o Vietnã?

Muito, e a possibilidade de ter essa experiência de conviver com outra cultura é realmente incrível, enriquecedora. Só de pensar em representar o meu país e, possivelmente trazer a coroa para nós, fico empolgada.

Reprodução/Instagram Morgana Carlos





5. Quais são as expectativas para os próximos passos?

As melhores possíveis! Estou vivendo um sonho! Elas podem ser resumidas em muito aprendizado, oportunidades e instantes que levarei para sempre.