Xi! Whindersson relata dificuldade para erguer espaço teatral no Piauí O artista usou sua rede social nesta segunda (5) para falar sobre como anda o projeto do seu tão sonhado Teatro Tirullipa do Humor Piauiense, em sua terra natal

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Xi! Whindersson relata dificuldade para erguer espaço teatral no Piauí