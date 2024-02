Reprodução/Instagram Priscilla Pocallet e Rainer Cadete

Nem bem se despediu de Nova Primavera, cidade fictícia da novela "Terra e Paixão", da TV Globo, Rainer Cadete, que brilhou na pele do italiano Luigi San Marco, que aprontava todas ao lado de Anely, vivida por Tatá Werneck, foi visto no Instituto Pocallet, na zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (31).

"Cuidando do sorriso com a maravilhosa Priscilla Pocallet. Tivemos altos papos filosóficos", escreveu o brasiliense na legenda de uma publicação no Instagram Stories, na qual aparece ao lado da dentista, conhecida por atender nomes como Reynaldo Gianecchini, Dudu Nobre e Cafu, só para citar alguns exemplos.









Vale ressaltar que Rainer protagonizará, com Nívea Maria, a peça "Norma", de Dora Castellar e Tonio Carvalho, sob a direção de Guilherme Piva. A estreia está marcada para 15 de março, no Teatro Vivo, também na capital paulista. Depois, haverá uma temporada carioca. "'Norma' está chegando. Um espetáculo incrível, que você não pode perder", anunciou o ator por meio de sua rede social. Olha só: