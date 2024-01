sergio santoian Renata Castro Barbosa

Renata Castro Barbosa, que estreou artisticamente na novela "Vale Tudo" e ganhou destaque ao interpretar a doce Letícia em "Tieta", ambas da TV Globo, está festejando 50 anos e 40 de carreira com diversas novidades. Uma delas é que, desde novembro, a atriz pode ser vista na série "A Magia de Aruna", do Disney+, como Teresa, a mãe da protagonista Mima, de Jamilly Mariano.

Já a outra é o festival "O Humor Contra-Ataca!", no QualityStage, no Rio. A produção, com sua curadoria, conta com apresentação de comediantes prestigiados, como Nany People, Flávia Reis, Rafael Portugal e Yuri Marçal, e cumpre temporada até o dia 3 de fevereiro.

Somam-se a isso as estreias nas telonas dos longas "Tudo Por um Pop Star 2" (baseado na obra homônima de Thalita Rebouças), "Missão de Ulisses" e "Mallandro – O Errado que Deu Certo" (cinebiografia de Sérgio Mallandro), além do seriado "Matches", da Warner. Confira o bate-papo na íntegra!





sergio santoian Renata Castro Barbosa





1. Renata, como analisa a sua trajetória?

Com orgulho! Passei a maior parte da minha vida trabalhando, e isso é motivo de felicidade e gratidão para mim. Amadureci, tive responsabilidades desde cedo, mas não mudaria nada! Cheguei até aqui, trabalhei com a maioria das pessoas que admirava.

Às vezes, as coisas ficaram difíceis e pensei em desistir, mas quem ama seu ofício não se abate fácil. Somos perseverantes! Ainda bem (risos)!

2. Passar 40 anos se dedicando à arte no Brasil é uma vitória. Tem alguma coisa que acha que falta realizar?

Ah, muitas, como interpretar uma "vilãzona" e estrelar um monólogo. Tenho bastante lenha para queimar! Acho que vou precisar de, pelo menos, mais quarenta anos (mais risos)! Além disso, minha esperança é ver teatro ser matéria obrigatória nos colégios.

sergio santoian Renata Castro Barbosa





3. Você debutou no streaming com "A Magia de Aruna", certo? Como foi esse momento?

Maravilhoso, desafiador. Me senti em casa rapidinho! Creio ser fundamental essa abertura de mercado. Só ganhamos com isso. Há detalhes para entender e acertar, como qualquer novidade. Mas espero que eles continuem ousando nas suas histórias e abrindo o caminho! Quanto mais possibilidades, melhor!

4. Como utiliza as redes sociais no âmbito profissional e como se relaciona com os seguidores?

Apesar de entender a importância, não sou tão ligada, confesso. Minha privacidade é mais forte. Uso para divulgar os meus projetos mesmo. Essa "felicidade" vendida por meio delas me preocupa um pouco. Porém, não tem como negar os bons frutos que vieram com elas!

Quanto aos fãs, sempre tive uma relação maravilhosa. Tem os que me ajudam com certas cenas e os que me ensinam aspectos tecnológicos que não domino. E respondo a todos! Gosto dessa proximidade.

sergio santoian Renata Castro Barbosa





5. Ter a imagem ligada à comicidade te causa desconforto? Considera-se, de fato, humorista?

Não gosto de rótulos, mas adoro fazer rir, então ser associada a isso não me incomoda, não. Contudo, não me considero. Para mim, humoristas são aqueles que têm personagens, como Chico Anysio, Fabiana Karla e tantos outros. Não tenho, pelo menos por enquanto (risos). Eu me vejo como uma atriz que arranca risadas.

6. Por falar nisso, como surgiu a ideia do "Humor Contra-Ataca!" e o que podemos esperar dele?

Foi um convite da Guacira Abreu e do Bernardo Amaral, do Qualistage. Os dois queriam criar um evento e não sabiam bem como proceder. Aí nos juntamos, pesquisamos o que o público gostaria de ver e o que pretendíamos mostrar!

A ideia é montá-lo anualmente, contar com nomes renomados do meio e trazer alegria e diversão para o Rio. Sem contar que está lindo e imperdível e é feito com amor e dedicação!

sergio santoian Renata Castro Barbosa





7. Este é um ano em que te veremos em vários audiovisuais, né? Conte mais sobre eles.

Sim. Estreio "Mallandro – O Errado que Deu Certo", inspirado no Sérgio Mallandro, e tenho certeza de que vai surpreender os espectadores! Tem o "Missão de Ulisses", com o Otaviano Costa, do qual foi uma delícia participar, e o "Tudo Por Um Pop Star 2", trama infantojuvenil que diverte todas as idades. Estou louca para vê-los no cinema!