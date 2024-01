Reprodução/Instagram Chris Pitanguy e Marcelo de Carvalho

Ao lado da eleita, a consultora de mercado de luxo e jornalista Chris Pitanguy, o empresário e sócio da RedeTV! Marcelo de Carvalho tem aproveitado as férias em território europeu. Mais do que isso, desvendado cenários charmosos do velho continente e dividido as experiências por meio das redes sociais do canal de lifestyle que comandam, o "Mangia Bene".





Reprodução/Instagram Chris Pitanguy e Marcelo de Carvalho na Fontana di Trevi





São conteúdos recheados de curiosidades e detalhes históricos. Em Roma, os dois foram ao Palatino, onde registraram as "ruínas" da casa do Imperador Augusto, e também à tradicional Fontana di Trevi. Outro detalhe que chama atenção é que o comandante do programa "Mega Senha" não abre mão de evidenciar a sua paixão pela culinária local e de descrever os pratos e cardápios de cada point gastronômico que visita na companhia de Chris. É de dar água na boca!