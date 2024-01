Reprodução/Internet Suzane von Richthofen

Uma fonte antenada da Coluna Marcelo Bandeira, que mora em Angatuba, no interior de São Paulo, presenciou algumas pessoas "abordando" Suzane von Richthofen (sim, a mesma que foi condenada pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, no começo dos anos 2000, com pena fixada em 39 anos e seis meses de prisão) para fazer uma selfie.

A cena ocorreu em um mercadinho da cidade, que fica próxima a Itapetininga. A ex-detenta, no entanto, não atendeu ao pedido dos "admiradores" e foi às compras. "A Richthofen estava com roupa discreta e sem maquiagem. Pelo visto, está evitando ao máximo chamar atenção da população", destacou a informante angatubense durante o bate-papo com este colunista que vos escreve.





Reprodução/Internet Na página da loja 'Su Entre Linhas' no Instagram, Suzane informa que os produtos são exclusivos e feitos a mão





Só a título de curiosidade: o município é o mesmo onde Suzane cumpriu boa parte do regime aberto e montou a sede do ateliê "Su Entre Linhas". Hoje, a microempresária, grávida de sua primeira filha, que se chamará Isabela, vive em Bragança Paulista, com o atual namorado, o médico intensivista Felipe Zecchini Muniz, também de 40 anos.