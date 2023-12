Joy Management Lais Ribeiro

Lais Ribeiro lançou sua mais nova empreitada em prol do meio ambiente. Trata-se de "Noite para a Amazônia", em parceria com a entidade The Boa Foundation, que trabalha em aliança com comunidades indígenas para proteger terras sagradas, cultura e sabedoria ancestral. O evento mobilizou lideranças durante o jantar e leilão realizados nos Estados Unidos.





"Fundei com o propósito de apoiar as missões que são próximas às minhas raízes. Ainda há muito a ser realizado, e estamos animados e investindo para sermos parte da transformação e para desenvolver formas que garantam a proteção e a preservação da Amazônia brasileira. Agradeço a todos os que puderam dar suporte", disse a supermodelo, revelando o desejo de manter 400 hectares salvos e resguardados.