TF Fotos e Vídeos Rosi Campos, Beto Marden e Pedro Bosnich

A atriz e diretora Rosi Campos e o ator e apresentador Beto Marden, que está em cartaz com "80 Doc. Musical", no Teatro Claro Mais Rio, foram algumas das celebridades que badalaram pela première de "A Casa da Árvore", que ocorreu nesta terça-feira (5), no Museu da Imagem e do Som, na zona sul de São Paulo. Por lá, reverenciaram o trabalho do diretor Flávio Ermírio e dos protagonistas Pedro Bosnich e Cris Werson.





TF Fotos e Vídeos Cris Werson e Pedro Bosnich







A obra, que tem feito uma carreira respeitável em festivais internacionais, traz a narrativa de Dora (Cris Werson), uma bióloga de 45 anos que vive em uma residência isolada no meio da floresta e encabeça um estudo eticamente questionável. Ao contratar um novo caseiro, seu caminho cruza com o de Mateus (Bosnich), que também esconde seus próprios segredos. A partir daí, os dois se juntam, e ele acaba descobrindo mais sobre a pesquisa dela, forçando-o a tomar uma decisão.