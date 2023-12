Reprodução/Instagram Gretchen e Jenny Miranda

Diferentemente do que alguns veículos andaram propagando, Gretchen fez questão de negar a informação de que teria "debochado" do término do relacionamento de Jenny Miranda (sua ex-filha de consideração) com o médico dermatologista Fábio Gontijo, nesta segunda (4).

Sem mencionar nomes, a artista escreveu no Instagram: "É, 'mores', a vida é incrível mesmo. Para quem não sabe viver, só lamento. A lei do retorno é imbatível. E não adianta querer fugir dela. Tem gente que achou que tinha se saído bem fazendo mal para o outro, e aí começa a receber 'o que semeou'. Adoro! [Vendo] só de camarote".





Reprodução/Instagram Jenny Miranda e Fábio Gontijo





A partir dos ataques contrários que obteve, ela preferiu esclarecer os fatos durante interação com o jornalista Alessandro Lo-Bianco, colunista do site iG Gente e também da bancada do programa "A Tarde É Sua", da RedeTV!. Posteriormente, no entanto, optou por privar o campo dos comentários.

"Incrível. O povo acha que a minha vida gira em torno de certas pessoas. Este post tem a ver com um assunto muito particular, que aconteceu ontem [segunda] num processo. Não tenho tempo para perder falando de A ou B. Se querem aparecer citando meu nome, achando que vou responder, estão enganados", disse a veterana, para, logo em seguida, acrescentar que a quem se referiu nem figura pública era.

Reprodução/Instagram Print do comentário de Gretchen no Instagram





Por fim, reforçou que a sociedade "está doente mesmo" e que havia enviado uma mensagem detalhando o ocorrido no WhatsApp de Lo-Bianco: "Só os amigos de verdade têm o direito de saber. Beijinho".

Reprodução/Instagram ... mais um print de Gretchen no Instagram