Sucesso no mundo digital, Juju Teófilo está pronta para encarar "A Christmas Carol", em São Paulo. Esta é a segunda vez que a "pequena notável" integra o elenco do espetáculo, dirigido por Fernanda Chamma.

A estreia acontece no próximo dia 8, com apresentações no Teatro Procópio Ferreira. "Estou feliz pela oportunidade de, mais uma vez, estar nessa produção com grandes artistas. Tenho aprendido muito, e voltar aos tablados é incrível", destacou ao site.





Na peça, inspirada no "clássico" do inglês Charles Dickens, Juju viverá a encantadora Doroty Miranda, uma garota de família humilde, cujo pai trabalha para o avarento Ebenezer Scrooge, personagem de Miguel Falabella, de quem é também a adaptação.

Somando mais de quatro milhões de seguidores no Instagram, ela afirmou que a montagem veio para coroar um momento importante de sua vida. E, em seguida, tomada pela temática natalina, relatou que não teria melhor presente para escolher: "Tenho mais para agradecer do que pedir".