Divulgação Rafael Gualandi (de sunga azul) e amigos

Rafael Gualandi é sucesso por onde passa. O intérprete de Enzo, em "Terra e Paixão", da TV Globo, aproveitou a manhã desta segunda (27) para curtir o seu momento de folga e lazer na praia da Barra, altura do Posto 3, em frente ao "cinco estrelas" Windsor Barra Hotel. O artista estava na companhia de mais três pessoas.

Divulgação Outro registro de Gualandi na praia da Barra





Ao perceber de quem se tratava, a fonte antenadíssima da coluna (sim, ela não perde um só capítulo da produção de Walcyr Carrasco) tirou o celular do bolso e fez algumas imagens do animado encontro. E depois completou, aos risos: "Se os termômetros não bateram os 40°C no Rio de Janeiro, a presença dele fez o calor aumentar consideravelmente por aqui".





Divulgação Rafael Gualandi é fotografado de sunga em praia carioca





Chamando atenção do público no horário nobre, Gualandi revelou em entrevista ao programa "Encontro", de Patrícia Poeta, que teve uma vida longe dos holofotes antes de ser contratado para ser o braço direito de Lucinda, de Débora Falabella, na trama. Ele contou que já se vestiu de personagens da Disney para ser animador de festa, foi motorista de aplicativo e trabalhou com limpeza de estofados até conseguir sua grande oportunidade na TV.