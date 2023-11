Reprodução/Instagram Arthur Piccoli

Arthur Piccoli publicou uma mensagem no X, antigo Twitter, que acabou chamando atenção por dois motivos. O primeiro deles se deve ao conteúdo "subliminar". Já o segundo é por ter feito a cabeça de ex-integrantes do reality da emissora dos Marinho. Que o digam Bil Araújo e Gui Napolitano.





Ao cravar "Não confunda minha bondade com fraqueza. Sou do bem, não idiota", o personal, que participou do elenco do "BBB 21", recebeu a seguinte resposta de Araújo, seu colega de confinamento: "É isso". Já Napolitano, do "BBB 20", completou: "Irmão, essa frase caiu como luva aqui para mim!". E o modelo e jornalista não falou da boca para fora, não, visto que até compartilhou a postagem em sua rede social. Olha só:

“Não confunda minha bondade com fraqueza. Sou do bem, não idiota.”



Bom domingo a todos 🙏🏻 — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) November 19, 2023





Issoo — Bil Araújo 🐺 (@bilaraujjo) November 19, 2023





Irmão essa frase caiu como luva aqui pra mim! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Gui Napolitano 🍨 (@guinapolitano) November 19, 2023